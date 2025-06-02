Нижнекамка перевела мошенникам 3 миллиона рублей

75-летней жительнице Нижнекамска в одном из мессенджеров пришло сообщение от имени бывшего руководителя, который сообщил женщине, что в отношении нее якобы возбуждено уголовное дело, так как от ее имени зафиксированы денежные переводы, направленные на финансирование вооруженных сил Украины.