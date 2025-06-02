+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

Нижнекамка перевела мошенникам 3 миллиона рублей

75-летней жительнице Нижнекамска в одном из мессенджеров пришло сообщение от имени бывшего руководителя, который сообщил женщине, что в отношении нее якобы возбуждено уголовное дело, так как от ее имени зафиксированы денежные переводы, направленные на финансирование вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх