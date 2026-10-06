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Царьград

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Наталья Мокрышева: снижение веса снижает риски смерти на 19%

Наталья Мокрышева: снижение веса снижает риски смерти на 19%

Наталья Мокрышева из Минздрава РФ заявила, что снижение веса у россиян может уменьшить риск хронических заболеваний до 57% и смерти до 19%.

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