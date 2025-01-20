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Политика как она есть

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Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на инаугурацию

Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные 250 млн долларов на свою инаугурацию, среди спонсоров оказались крупные технологические компании, такие как Meta, Apple и Microsoft, а также игроки криптовалютной индустрии.

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