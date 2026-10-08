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Зоолог Ефременко: заражённый бешенством ёж может выглядеть здоровым

Зоолог Ефременко: заражённый бешенством ёж может выглядеть здоровым

Учёный-зоолог Владимир Ефременко предупредил, что заражённый бешенством ёж может выглядеть совершенно здоровым, поэтому распознать опасность при встрече с ним бывает сложнее, чем с больной лисицей.

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