Аналитики рассчитали, какие квартиры в Москве станут доступны учителям в ипотеку

Аналитики Est‑a‑Tet провели для «Известий» исследование по возможности приобретения жилья в Москве и Московской области для учителей при ипотечной ставке 2% годовых, которая станет доступна после начала действия программы «Учительская ипотека».
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