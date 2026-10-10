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Царьград

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Виктор Дробыш заявил о резком росте числа плохих песен

Виктор Дробыш заявил о резком росте числа плохих песен

Композитор и продюсер Виктор Дробыш выразил обеспокоенность ростом числа некачественных песен. Современные технологии позволяют каждому создавать музыку, что, по его мнению, приводит к ухудшению качества.

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