Объем инвестиций по итогам первого квартала 2024 года в Ивановской области на четверть превысил уровень прошлого года

<p> По данным Ивановостата, в первом квартале 2024 года в развитие экономики и социальной сферы Ивановской области вложено почти 11 млрд рублей в виде инвестиций в основной капитал, что превысило уровень прошлого года на 24,8%.
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