Россия стала лидером скупки золота в промежутке времени с 2013–2023 годов, что помогло ей во многом избежать гиперинфляции, а-то и дефолта, во время «санкционного шторма первой волны», 31 августа пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.