Губернатор Махонин: более 300 жителей Пермского края получили выплаты

Более 300 жителей Пермского края, пострадавших от паводка в июле, получили компенсации. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о планах по восстановлению жилья, инфраструктуры и предоставлению помощи в Октябрьском и Уинском округах.
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