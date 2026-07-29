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Царьград

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Губернатор Махонин: более 300 жителей Пермского края получили выплаты

Губернатор Махонин: более 300 жителей Пермского края получили выплаты

Более 300 жителей Пермского края, пострадавших от паводка в июле, получили компенсации. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о планах по восстановлению жилья, инфраструктуры и предоставлению помощи в Октябрьском и Уинском округах.

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