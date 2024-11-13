На матч Франции с Израилем продано лишь 20 000 билетов – возможен антирекорд посещаемости сборной на «Стад де Франс». Поле окружили решетками с шипами

Игра 5-го тура Лиги наций пройдет в четверг, 14 ноября, на стадионе «Стад де Франс» в Париже. По данным RMC Sport, по состоянию на вторник было продано лишь 20 тысяч билетов на матч при вместимости стадиона 80 000 зрителей.