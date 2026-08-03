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Подарок жены спас жизнь российскому солдату

Подарок жены спас жизнь российскому солдату

Санитарный инструктор с позывным Фара, служащий в 11-ом армейском корпусе группировки войск Север, в беседе с РИА Новости рассказал, что благодаря подаренному женой рюкзаку он смог выжить после прямого попадания украинского FPV-дрона.

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