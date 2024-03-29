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Сергей Лазарев рассказал о своем отпуске

Сергей Лазарев рассказал о своем отпуске

Певец Сергей Лазарев сделает паузу в карьере из-за сильной усталости Фото: социальные сети Недавно исполнитель принял участие в марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского.

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