Сергей Лазарев рассказал о своем отпуске

Певец Сергей Лазарев сделает паузу в карьере из-за сильной усталости Фото: социальные сети Недавно исполнитель принял участие в марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского.
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