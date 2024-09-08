Нетребко показала вечеринку в день рождения сына — теперь с Эйвазовым все ясно

Сын артистки на днях отметил 16-летие. Социальные сетиНа днях единственный сын Анны Нетребко отметил 16-летие, а в выходные певица организовала праздник в честь этого важного события, на который собрала всех самых близких друзей семьи.
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