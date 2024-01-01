С 11 декабря в Беларуси стартует республиканская акция ´Безопасный Новый год!´С целью предупреждения пожаров и несчастных случаев в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, а также нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам с 11 по 29 декабря пройдет республиканская акция ´ .