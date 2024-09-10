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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Китай отправится за образцами грунта с Марса на два года раньше — на Земле он...

Китай отправится за образцами грунта с Марса на два года раньше — на Земле он...

Китай отправится за образцами грунта с Марса на два года раньше — на Земле они могут быть уже в 2031 годуКитай перенёс запуск своей миссии «Тяньвэнь-3» по сбору и возвращению на Землю образцов марсианского грунта на 2028 год.

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