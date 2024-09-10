Китай отправится за образцами грунта с Марса на два года раньше — на Земле он...

Китай отправится за образцами грунта с Марса на два года раньше — на Земле они могут быть уже в 2031 годуКитай перенёс запуск своей миссии «Тяньвэнь-3» по сбору и возвращению на Землю образцов марсианского грунта на 2028 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)