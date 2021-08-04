Как одевались русские императрицы

ЭксклюзивКак одевались русские императрицыhttps://artsgtu Смотрите коллекцию во что одевались русские императрицы .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПРОДАЕТСЯ ЗАМОК ЗА 1 ФУНТ Шотландский замок Кинлох ( Kinloch Castle), расположенный на уединенном и суровом острове Рам, оценён всего в 1 фунт и ищет нового владельца. В настоящее время замком владеет NatureScot, государственная организация, отвечающая за национальное природное наследие. Возведенный в конце 19 века, особняк с башенкой был построен эксцентричным ланкастерским мультимиллионером сэром Джорджем Баллоу в период с 1897 по 1900 год. Стоимость строительства в конвертации на современные деньги составила около 15 миллионов фунтов стерлингов. 120-летний замок был одной из первых частных резиденций в Шотландии , куда провели электричество и внутренний телефон. Сэр Джордж любил здесь устраивать грандиозные вечеринки, охоту на оленей и другую дичь , а также рыбалку. Но после смерти сэра Джорджа его жена продала целый остров вместе с замком . За столетие замок Кинлох пришел в упадок: протечки, сырость, древоточцы и сухая гниль испортили все 1200 квадратных метров площади. Но пусть вас не вводит в заблуждение смехотворная цена , говорят, для ремонта требуется почти 20 миллионов фунтов стерлингов. К тому же особняк продаётся с условиями. Любой потенциальный владелец должен обеспечить : сохранение замка , поддержку общины острова , рекламную кампанию окружающей природы и минимизацию воздействия особняка на неё.Комментировать
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