У Европы нет и намека на мирный план по Украине — экс-советник НАТО

В Европе ни у кого нет сколь-нибудь реализуемого плана по завершению вооруженного конфликта на Украине, никто не в состоянии его представить, тем более, что у руководства Евросоюза нет на это политической воли.
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