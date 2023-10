Превью Assassin’s Creed Nexus, RPG-стратегия по Mortal Kombat, нашлась игра 2023 хуже «Голлума»…

Журналисты назвали Assassin’s Creed Nexus удивительно полноценной игрой для VR; Гимли в The Lord of the Rings: Return to Moria озвучит актёр, сыгравший эту же роль в кинотрилогии «Властелин Колец»; во франшизе MK появилась мобильная стратегическая RPG Mortal Kombat: Onslaught; Silent Hill: Ascension получила новый трейлер и официальную дату старта; у «Голлума» нашёлся серьёзный конкурент — Skull Island: Rise of Kong .