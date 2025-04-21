Телескоп «Уэбб» обнаружил скрытую черную дыру в соседней галактике

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил астрономам первые убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре спиральной галактики Messier 83 (M83), также известной как Галактика Южная Вертушка.
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