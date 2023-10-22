Укрепление российской валюты сочли неустойчивым: начнет снова слабеть

Рубль сдвинулся наконец с «мертвой точки», каковой долгие недели была отметка в 97 за доллар. Его биржевое усиление до 95,32 аналитики объясняют, прежде всего, влиянием президентского указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки экспортерами.
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