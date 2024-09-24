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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Цены легковых автомобилей вновь превысили 3 млн рублей

Цены легковых автомобилей вновь превысили 3 млн рублей

На удорожание машин повлияло повышение утильсбора, которое произойдет с 1 октября Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России в августе 2024 года вновь превысила 3 млн рублей (3,03 млн), одной из причин стало увеличение утилизационного сбора, сообщает "Автостат".

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