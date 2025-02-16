Хезболла заявила, что власти Ливана должны заставить Израиль вывести войска

Ответственность за вывод израильских войск в установленный срок ложится на правительство Ливана, заявил генеральный секретарь шиитской организации «Хезболла» Наим Касем, 16 февраля сообщает телеканал Al Manar.
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