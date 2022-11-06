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Кросби – 20-й игрок в истории НХЛ с 900 голевыми передачами. У него 1120 игр в лиге, быстрее были только пятеро

Кросби – 20-й игрок в истории НХЛ с 900 голевыми передачами. У него 1120 игр в лиге, быстрее были только пятеро

Сидни Кросби – 20-й игрок в истории НХЛ, сделавший 900 голевых передач. Капитан «Питтсбурга» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (2:3).

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