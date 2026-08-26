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SPLETNIK

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попал в ДТП с мотоциклом в центре Москвы

В Москве автомобиль, который числится за 58-летним председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, столкнулся с мотоциклом.

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