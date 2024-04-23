Глава МИД Швейцарии: участие РФ необходимо для решения конфликта на Украине

Global Look Press/Maksim Konstantinov Мирный процесс на Украине невозможен без участия в диалоге России, заявил глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис перед встречей со своим австрийским коллегой Александром Шалленбергом, его выступление транслировал телеканал RTS.
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