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Закон, порядок, государство

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Жители и гости Волгограда первыми в ЮВО увидят БМП М2 «Брэдли» и «Мардер» на выставке трофейной техники из зоны СВО

Жители и гости Волгограда первыми в ЮВО увидят БМП М2 «Брэдли» и «Мардер» на выставке трофейной техники из зоны СВО

Выставка включает в себя шесть тематических зон, в том числе площадка показа трофейной техники, площадка показа трофейного стрелкового оружия и противотанковых средств вооружения, площадка показа беспилотных летательных аппаратов, полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО, площадка для выступления творческих коллективов и выставка посвященная участникам СВО.

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