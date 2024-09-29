Жители и гости Волгограда первыми в ЮВО увидят БМП М2 «Брэдли» и «Мардер» на выставке трофейной техники из зоны СВО

Выставка включает в себя шесть тематических зон, в том числе площадка показа трофейной техники, площадка показа трофейного стрелкового оружия и противотанковых средств вооружения, площадка показа беспилотных летательных аппаратов, полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО, площадка для выступления творческих коллективов и выставка посвященная участникам СВО.