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Oppo представила смартфон Reno12 F 4G на чипе Snapdragon 685 В прошлом месяце компания Oppo ...

Oppo представила смартфон Reno12 F 4G на чипе Snapdragon 685 В прошлом месяце компания Oppo ...

Oppo представила смартфон Reno12 F 4G на чипе Snapdragon 685В прошлом месяце компания Oppo представила Reno12 F 5G — смартфон среднего уровня на базе процессора MediaTek Dimensity 6300, с OLED-экраном и 50-Мп основной камерой.

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