Футболист "Зенита" Педро о поражении от "Рубина": больше нельзя проигрывать

Нападающий петербургского "Зенита" Педро после поражения в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) от казанского "Рубина" заявил, что команда больше не может позволить себе проигрывать, передает "Спорт-Экспресс".
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