Конунг Ингвар Извините, хоть я и русский до мозга костей, но иногда я, как инородец, встаю в тупик.
О русском мазохизме
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексадр Савельев
Полностью согласен, гнать из России всю эту НЕЧИСТЬ. И тех кто по телевизору насмехается над Русской литературой. Сидят группа известных артистов, помню Ширвинд и еще несколько евреев, Разбирают издевательски сказку Колобок. " Что это за сусеки где бабка наскребла муки на колобок и дальше в том же духе" . Второй случай, они же " Едет крутой МЭРС, за рулем Мальчиш-плохиш, На постаменте " Мальчиш-Кибальчиш. Этот из МЭРСА машет ручкой, "Прррривет доррррогой товарррищь. Это натуральное издевательство, и ведь кто то пропустил это по телевизору.
Ответить
1 час.
Александр Ляшенко
Наше головотяпство и менталитет, подставляет нам по ходу жизни эти ловушки, типа Веллера и ему подобных ублюдков.Ведь никто ему и ему подобных, до сих пор с ноги, не заехал в рожу. А если бы это было сделано лет 50 назад,многих уродов мы бы и не увидели.страна бы самоочистилась от этих хитрожопых Хазановых,Веллеров.Улицких,Надеждиных,Пугалкиных, список можете продолжить сами.
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Человек же (если Веллер-человек)) старался.. пинал русских в последнем порыве вызвать реакцию отторжения, ненависти, пробуждения чувства собственного достоинства... ну вот, спасибо господинчику- русские проснулись))) Благодарите своих врагов - они заставляют нас быть сильнее. Решительный шаг вперед- это всегда результат хорошего пинка сзади. Просто русских всегда пинают слишком долго- слишком велика инертность великой России. Не заводятся русские с полоборота. Такова ментальность тех, кто живет на огромных по протяженности территориях. А сейчас вообще работает принцип "если Вам плюют в спину-значит Вы впереди".
Ответить
1 час.
Свежие комментарии