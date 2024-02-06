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О русском мазохизме

О русском мазохизме

Конунг Ингвар Извините, хоть я и русский до мозга костей, но иногда я, как инородец, встаю в тупик.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Полностью согласен, гнать из России всю эту НЕЧИСТЬ. И тех кто по телевизору насмехается над Русской литературой. Сидят группа известных артистов, помню Ширвинд и еще несколько евреев, Разбирают издевательски сказку Колобок. &quot; Что это за сусеки где бабка наскребла муки на колобок и дальше в том же духе&quot; . Второй случай, они же &quot; Едет крутой МЭРС, за рулем Мальчиш-плохиш,  На постаменте &quot; Мальчиш-Кибальчиш. Этот из МЭРСА машет ручкой, &quot;Прррривет доррррогой товарррищь. Это натуральное издевательство, и ведь кто то пропустил это по телевизору.
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1 час.
Александр Ляшенко
Наше головотяпство и менталитет, подставляет нам по ходу жизни эти ловушки, типа Веллера и ему подобных ублюдков.Ведь никто ему и ему подобных, до сих пор с ноги, не заехал в рожу. А если бы  это было сделано лет 50 назад,многих  уродов мы бы и не увидели.страна  бы самоочистилась от  этих хитрожопых Хазановых,Веллеров.Улицких,Надеждиных,Пугалкиных, список можете продолжить сами.
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1 час.
Natalija Osminina
Человек же (если Веллер-человек)) старался.. пинал русских в последнем порыве вызвать реакцию отторжения, ненависти, пробуждения чувства  собственного достоинства... ну вот, спасибо господинчику- русские проснулись))) Благодарите своих врагов - они заставляют нас быть сильнее. Решительный шаг вперед- это всегда результат хорошего пинка сзади. Просто русских всегда пинают слишком долго- слишком велика  инертность  великой России. Не заводятся русские с полоборота.  Такова ментальность тех, кто живет на огромных по протяженности территориях.  А сейчас вообще работает принцип &quot;если Вам плюют в спину-значит Вы впереди&quot;.
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1 час.

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