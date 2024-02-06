О русском мазохизме

Алексадр Савельев Полностью согласен, гнать из России всю эту НЕЧИСТЬ. И тех кто по телевизору насмехается над Русской литературой. Сидят группа известных артистов, помню Ширвинд и еще несколько евреев, Разбирают издевательски сказку Колобок. " Что это за сусеки где бабка наскребла муки на колобок и дальше в том же духе" . Второй случай, они же " Едет крутой МЭРС, за рулем Мальчиш-плохиш, На постаменте " Мальчиш-Кибальчиш. Этот из МЭРСА машет ручкой, "Прррривет доррррогой товарррищь. Это натуральное издевательство, и ведь кто то пропустил это по телевизору.

Александр Ляшенко Наше головотяпство и менталитет, подставляет нам по ходу жизни эти ловушки, типа Веллера и ему подобных ублюдков.Ведь никто ему и ему подобных, до сих пор с ноги, не заехал в рожу. А если бы это было сделано лет 50 назад,многих уродов мы бы и не увидели.страна бы самоочистилась от этих хитрожопых Хазановых,Веллеров.Улицких,Надеждиных,Пугалкиных, список можете продолжить сами.