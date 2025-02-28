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Казах так сказал о русских, что гордость берёт. Россия - родина лаптей? Ну уж нет

Казах так сказал о русских, что гордость берёт. Россия - родина лаптей? Ну уж нет

Казах Аслан Толегенов вдруг так сказал о русских, что гордость берёт. Он напомнил про тех, кто пытается принизить заслуги целого народа, заявляя, мол, Россия если чем и известна, то тем, что она родина лаптей.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Владимир Зворыкин -еще и изобретатель телевизора.
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17 час.
АП
Александр Плешков
да он сам из аула откуда ему знать что то о России
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16 час.
АГ
Александр Гуреев
Аслан просто не знает, что его потомки сидя ссали, как бабы🤣🤣, их русские мужики научили ссать стоя😝
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15 час.
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