Казах так сказал о русских, что гордость берёт. Россия - родина лаптей? Ну уж нет

Казах Аслан Толегенов вдруг так сказал о русских, что гордость берёт. Он напомнил про тех, кто пытается принизить заслуги целого народа, заявляя, мол, Россия если чем и известна, то тем, что она родина лаптей.
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