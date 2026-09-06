«Фашизм конца времён»: как националисты, теократы и технократы похоронили общее будущее

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). В интервью Financial Times писательница и активистка Наоми Кляйн и режиссёр-документалист Астра Тейлор представили свою новую книгу «End Times Fascism» («Фашизм конца времён»), в которой они описывают новый тип авторитаризма, принципиально отличающийся от фашизма прошлого века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
- Бразилия и Кения ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым