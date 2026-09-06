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ИА Реалист

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«Фашизм конца времён»: как националисты, теократы и технократы похоронили общее будущее

«Фашизм конца времён»: как националисты, теократы и технократы похоронили общее будущее

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). В интервью Financial Times писательница и активистка Наоми Кляйн и режиссёр-документалист Астра Тейлор представили свою новую книгу «End Times Fascism» («Фашизм конца времён»), в которой они описывают новый тип авторитаризма, принципиально отличающийся от фашизма прошлого века.

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