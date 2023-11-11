Отношения Китая и США сталкиваются с серьезными вызовами. Оценка посла КНР

По словам посла Китайской Народной Республики (КНР) в Соединенных Штатах Америки Се Фэна, китайско-американские отношения по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами и требуют дальнейших усилий для стабилизации и улучшения.
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