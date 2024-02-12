Минэкономики РФ хочет изменить процедуру банкротства

Минэкономики РФ хочет вернуться к обсуждению законопроекта о реформе банкротства, нацеленной на усиление реабилитационных процедур, а также рассчитывает на принятие законопроекта о досудебной санации должников.
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