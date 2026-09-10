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Откуда у Киева дыра в $27 млрд?

Откуда у Киева дыра в $27 млрд?

Зеленский заявил, что ВСУ не хватает еще $27 млрд, и попросил партнеров срочно найти эти деньги. The New York Times подала сумму как потребность до конца года.

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