Откуда у Киева дыра в $27 млрд?

Зеленский заявил, что ВСУ не хватает еще $27 млрд, и попросил партнеров срочно найти эти деньги. The New York Times подала сумму как потребность до конца года.
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