Пензенские полицейские раскрыли кражу электронных сигарет из магазина почти на 2 млн рублей

В производстве Следственного управления УМВД России по городу Пензе находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п.
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