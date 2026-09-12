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Гость московского отеля получил 1,5 года колонии за выброшенную из окна бутылку просекко

В Москве суд вынес приговор мужчине, который выбросил из окна отеля пустую бутылку из-под просекко, в результате чего пострадала женщина.

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