Его заказал Гитлер, его хотели скопировать в СССР: рассказываю любопытные факты о легендарном автомобиле Фольксваген-«Жук»

Официально название автомобиля этого немецкое звучит как Volkswagen Käfer — Фольксваген-Жук. А разработать и начать производство этого «народного автомобиля» велел едва придя к власти еще в 1934-м году фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.
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