Высокая зарплата и близко к дому: как приморцы выбирают будущее место работы

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди жителей Приморского края, чтобы узнать, на что в первую очередь обращают они внимание при выборе будущего места работы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу компании.
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