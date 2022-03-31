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Высокая зарплата и близко к дому: как приморцы выбирают будущее место работы

Высокая зарплата и близко к дому: как приморцы выбирают будущее место работы

Служба исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди жителей Приморского края, чтобы узнать, на что в первую очередь обращают они внимание при выборе будущего места работы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

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