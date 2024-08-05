Полиция поймала мужчину, стрелявшего по людям на самокатах в Москве Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из пневматического пистолета по людям на самокатах в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
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