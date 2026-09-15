В Калуге продолжают латать ямы на городских улицах

В Калуге продолжают ямочный ремонт дорог, сообщили в управлении городского хозяйства. Рабочие уже завершили ремонт асфальта на улице Платова, а также на участке улицы Турынинской - от Советской до детского сада №97.
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