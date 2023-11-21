Пашинян сделал Алиеву 3 явных и 2 скрытых предложения: Время на обдумывание пошло

Премьер Армении заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном, но в Баку это не подтвердилиВ ноябре текущего года премьер Армении констатировал, что основные принципы мирного договора с Азербайджаном уже согласованы.
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