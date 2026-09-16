МЧС сообщило о пожаре на рынке в Одинцове на 600 кв. метрах

В Одинцове пожар охватил два торговых ряда на строительном рынке. Согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, возгорание произошло на площади 600 квадратных метров по адресу: деревня Наро-Осаново, 73-й км Минского шоссе.