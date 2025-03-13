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Габриэл Бортолето о «гонщике «Б» класса»: «Марко привел много ложных талантов в «Ф-1». Я выиграл «Ф-2» и «Ф-3» в борьбе с пилотами «Ред Булл»

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал заявление советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который назвал бразильца «гонщиком «Б» класса».

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