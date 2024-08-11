«Не понимаю зачем». Росси раскритиковал Ducati за подписание Маркеса

«Не понимаю зачем». Росси раскритиковал Ducati за подписание МаркесаGold & Goose / Red Bull Content PoolСемикратный чемпион мира MotoGP, легендарный Валентино Росси удивлён, что заводская команда Ducati подписала контракт с Марком Маркесом на 2025 год.
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