Лишний раз убеждаюсь насколько бесполезны в квартире эти 5 предметов

ИН

Ирина Некрасова

Не успеешь последовать советам автора, как мода изменится - и вот уж кухонные шкафы до потолка это немодно, неактуально и неудобно, натяжные потолки (хоть матовые, хоть глянцевые) - отстой и дешёвка, а единственная люстра на потолке - верх элегантности, уюта и предмет гордости хозяев квартиры. 😆 Дома должно быть так, как комфортно, уютно и приятно глазу хозяина квартиры! И всё!