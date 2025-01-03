Интерьерная мода меняется так же быстро, как и любая другая. То, что ещё недавно считалось стильным и удобным, сегодня может выглядеть устаревшим.
Лишний раз убеждаюсь насколько бесполезны в квартире эти 5 предметов
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Не успеешь последовать советам автора, как мода изменится - и вот уж кухонные шкафы до потолка это немодно, неактуально и неудобно, натяжные потолки (хоть матовые, хоть глянцевые) - отстой и дешёвка, а единственная люстра на потолке - верх элегантности, уюта и предмет гордости хозяев квартиры. 😆 Дома должно быть так, как комфортно, уютно и приятно глазу хозяина квартиры! И всё!
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12 час.
АМ
Алиса Майская
Статья очередного недоумка. Читать противно.
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7 час.
Taurus Zmei
Каждый суслик агроном
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11 мин.
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