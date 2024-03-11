Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Воробей
    Определённо, этот  сикх играет в игру, в которой сейчас гениально отличился Зе  - мстит потомкам тех, кто убивал его ...Британский барон,...
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Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Грохнули колонну Patriot прямо на марше. Турки посчитали за ВСУ - минус $17 млрд

Лучший друг украинских властей немецкий журналист Юлиан Рёпке, скорбя, написал: "Украина разместила две пусковые установки Patriot менее чем в 40 километрах от линии фронта на расстоянии менее 10 метров друг от друга.

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