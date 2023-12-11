Telegraph: ЕС призывают Сунака вести себя как Черчилль в отношении Украины

Главы стран-членов Европейского союза призывают Риши Сунака, премьер-министра Великобритании, вести себя как Уинстон Черчилль, британский премьер времен Второй мировой войны, и встать во главе западной помощи Украине на фоне рисков ее прекращения.
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