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Telegraph: ЕС призывают Сунака вести себя как Черчилль в отношении Украины

Telegraph: ЕС призывают Сунака вести себя как Черчилль в отношении Украины

Главы стран-членов Европейского союза призывают Риши Сунака, премьер-министра Великобритании, вести себя как Уинстон Черчилль, британский премьер времен Второй мировой войны, и встать во главе западной помощи Украине на фоне рисков ее прекращения.

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