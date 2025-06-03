ИКИ РАН: Земля вышла из магнитной бури, длившейся без перерыва почти 70 часов

ИКИ РАН сообщил о завершении самой продолжительной за последние годы магнитной бури.Почти 70-часовая магнитная буря, ставшая самой продолжительной геомагнитной аномалией за последние шесть лет, завершилась, сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).