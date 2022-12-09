Региональный конкурс проектов «Моя инициатива — региону» стартовал в Рязани

7 декабря в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось торжественное открытие Регионального конкурса молодёжных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Рязанской области, «Моя инициатива — региону».
7 декабря в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось торжественное открытие Регионального конкурса молодёжных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Рязанской области, «Моя инициатива — региону».
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