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Региональный конкурс проектов «Моя инициатива — региону» стартовал в Рязани

Региональный конкурс проектов «Моя инициатива — региону» стартовал в Рязани

7 декабря в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось торжественное открытие Регионального конкурса молодёжных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Рязанской области, «Моя инициатива — региону».

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