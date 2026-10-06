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Наёмник из США заочно осуждён на 14 лет за участие в боях против ВС России

Наёмник из США заочно осуждён на 14 лет за участие в боях против ВС России

Суд заочно приговорил гражданина США Джонатана Дэвида Милфорда к 14 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в участии наёмника в вооружённом конфликте, сообщили в Следственном комитете России.

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